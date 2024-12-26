Депутаты хотят ужесточить прием в вузы для выпускников колледжей

В Государственной думе предложили запретить выпускникам колледжей поступать в высшие учебные заведения без сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), если выбранное направление не соответствует тому, что изучалось ранее в среднем специальном учебном заведении, пишет "Коммерсантъ".
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