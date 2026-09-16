SUSANIN
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SUSANIN

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В Алнашах открыли первый в районе медицинский класс

В Алнашах открыли первый в районе медицинский класс

Алнаши. Удмуртия. На базе Алнашской школы открыли первый в районе медицинский класс. Об этом сообщает и.

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