Первый командир спецподразделения «Красные береты»: «Не дадим повторить сценарий краха Югославии»

Полковник в отставке и первый командир «Красных беретов» Живоин Иванович, более известный как «Жика Црногорац», уверен, что за блокадами вузов, протестами стоят те же западные центры, что организовали и финансировали свержение Милошевича 5 октября 2000 года.
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