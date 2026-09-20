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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локомотив» проиграл впервые в сезоне – 0:5 от «Барыса». У команды Квартальнова было 6 побед подряд

« Локомотив » с крупным счетом проиграл « Барысу » (0:5) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.  Команда под руководством Дмитрия Квартальнова потерпела первое поражение в сезоне.

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