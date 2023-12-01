Менеджер Усика заявил о готовности провести бой с Уайлдером

Александр Красюк, промоутер непобеждённого украинского боксёра Александра Усика, рассказал о карьерных перспективах своего подопечного и не стал исключать возможность проведения поединка против американца Деонтея Уайлдера.
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