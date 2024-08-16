Враг безжалостно наносит удары по мирным жителям Белгородской области и ДНР (ФОТО)

Враг безжалостно наносит удары по мирным жителям Белгородской области, Донецку, Горловке. Ночью украинский дрон атаковал село Графовка в Краснояружском районе, сбросив взрывные устройства на жилые дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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