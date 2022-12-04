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В СМИ всё чаще говорят о "цифровом суверенитете" России — то есть о полной независимости российской экономики от иностранного ПО и микроэлектроники

В СМИ всё чаще говорят о "цифровом суверенитете" России — то есть о полной независимости российской экономики от иностранного ПО и микроэлектроники

﻿﻿В СМИ все чаще говорят о «цифровом суверенитете» России — то есть о полной независимости российской экономики от иностранного программного обеспечения и, главное, от иностранной микроэлектроники.

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