В Сургуте собралась вся политэлита ХМАО

В связи с приездом в Сургут уральского полпреда Владимира Якушева город на два дня стал политической столицей ХМАО Вся политэлита ХМАО во главе с уральским полпредом Владимиром Якушевым и губернатором Югры Натальей Комаровой собралась в Сургуте.