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В Сургуте собралась вся политэлита ХМАО

В Сургуте собралась вся политэлита ХМАО

В связи с приездом в Сургут уральского полпреда Владимира Якушева город на два дня стал политической столицей ХМАО Вся политэлита ХМАО во главе с уральским полпредом Владимиром Якушевым и губернатором Югры Натальей Комаровой собралась в Сургуте.

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