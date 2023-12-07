«Зенит» не планирует искать зимой вратаря

«Зенит» не планирует укреплять вратарскую линию в зимнее трансферное окно, утверждает «РБ Спорт». Ранее появилась информация о том, что сине-бело-голубые проявляют интерес к 21-летнему голкиперу «Краснодара» Станиславу Агкацеву.