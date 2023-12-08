Digitalocean.ru
Глубина ТеченияФауна
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Digitalocean.ru

8 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Половина россиян вообще не знают что такое VPNЧисло пользовател...
  • Владислав Владислав
    Отличная идея.Минцифры хочет це...
  • holms sherlok
    Америки не привыкать, опять коренные народы переселят в новое гетто им не в первойВ США нашли литий...

Госдума запретит треш-стримы. Депутаты намерены уничтожить этот «феномен»

Госдума запретит треш-стримы. Депутаты намерены уничтожить этот «феномен»

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о запрете распространения трансляций с демонстрацией сцен жестокости — так называемых треш-стримовКак рассказал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, последние пару лет интернет «стал рассадником для общедоступных трансляций, в которых опасные и просто больные люди издеваются над другими людьми или животными в прямом эфире».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх