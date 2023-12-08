Госдума запретит треш-стримы. Депутаты намерены уничтожить этот «феномен»

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о запрете распространения трансляций с демонстрацией сцен жестокости — так называемых треш-стримовКак рассказал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, последние пару лет интернет «стал рассадником для общедоступных трансляций, в которых опасные и просто больные люди издеваются над другими людьми или животными в прямом эфире».