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Путешествуем по Мангистау – Карынжарык

Путешествуем по Мангистау – Карынжарык

Уникальные памятники Мангистау - каменные шары Торыш, гору Шеркала, долину замков Айракты, фантастическое урочище Бозжыра с его головокружительными смотровыми площадками и другие экзотические красоты замыкает Карынжарык – невероятно живописная впадина с фантастическими пейзажами, похожими на ландшафт другой планеты.

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