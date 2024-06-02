Путешествуем по Мангистау – Карынжарык

Уникальные памятники Мангистау - каменные шары Торыш, гору Шеркала, долину замков Айракты, фантастическое урочище Бозжыра с его головокружительными смотровыми площадками и другие экзотические красоты замыкает Карынжарык – невероятно живописная впадина с фантастическими пейзажами, похожими на ландшафт другой планеты.
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