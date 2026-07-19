Авианосец Франции участвовал в разведке по ситуации на Украине

Авианосная группа Франции во главе с кораблем «Шарль де Голль» выполняла задачи по сбору информации о ситуации в зоне украинского конфликта, заявил командующий формированием адмирал Тибо Одо де Поссес в интервью Journal du Dimanche.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии