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Наш потерянный мир

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Авианосец Франции участвовал в разведке по ситуации на Украине

Авианосец Франции участвовал в разведке по ситуации на Украине

Авианосная группа Франции во главе с кораблем «Шарль де Голль» выполняла задачи по сбору информации о ситуации в зоне украинского конфликта, заявил командующий формированием адмирал Тибо Одо де Поссес в интервью Journal du Dimanche.

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