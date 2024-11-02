Никита Михалков возмущен возращению Владимира Познера

Владимир Познер не появлялся на каналах более двух лет, но осенью 2024 года его новый документальный фильм «Турецкая тетрадь» был внезапно представлен на Первом канале, что вызвало возмущение у Никиты Михалкова.
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