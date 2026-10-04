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На площадке бывшей АЭС в Шотландии построят ЦОД-кампус на 1 ГВт за 16,5 млрд фунтов

На площадке бывшей АЭС в Шотландии построят ЦОД-кампус на 1 ГВт за 16,5 млрд фунтов

Восемь зданий на 162 тыс. кв. м с замкнутым водяным охлаждением разместятся у демонтированной станции Чапелкросс, питание — от ветра, солнца и биомассы Компания CX Tech подала заявку на разрешение для кампуса центров обработки данных мощностью 1 ГВт у бывшей атомной электростанции Чапелкросс в южной Шотландии.

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