На площадке бывшей АЭС в Шотландии построят ЦОД-кампус на 1 ГВт за 16,5 млрд фунтов

Восемь зданий на 162 тыс. кв. м с замкнутым водяным охлаждением разместятся у демонтированной станции Чапелкросс, питание — от ветра, солнца и биомассы Компания CX Tech подала заявку на разрешение для кампуса центров обработки данных мощностью 1 ГВт у бывшей атомной электростанции Чапелкросс в южной Шотландии.