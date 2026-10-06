Сейм Литвы проголосовал за снятие запрета на размещение ядерного оружия в стране

Парламент Литвы проголосовал за снятие запрета на размещение ядерного оружия на территории страны. Чтобы решение начало действовать, нужно провести второе голосование через три месяца.
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