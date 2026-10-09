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Регионы России

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«МегаФон» расширил покрытие и улучшил голосовые сервисы в Ивановской области

«МегаФон» расширил покрытие и улучшил голосовые сервисы в Ивановской области

Оператор мобильной связи «МегаФон» сообщил о расширении зоны покрытия на 15% в старинном селе XVI века в Ивановской области благодаря строительству новых телеком-объектов.

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