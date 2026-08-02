Украинские АЗС начали вводить лимиты на продажу дизельного топлива

Украинские сети АЗС начали ограничивать объем продажи дизельного топлива одному клиенту. На некоторых автозаправочных станциях водителям разрешают приобрести не более 50–100 литров "дизеля" за одну заправку.
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