В цепочке столкновений оказались сразу три автомобиля. Причиной аварии, по предварительным выводам, послужил рискованный маневр на оживленном участке дороги.
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