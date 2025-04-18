«Красные глаза» Т-90, от чего же вы защищаете?

В конце 80-х годов прошлого столетия на вооружение Советской армии был принят комплекс оптико-электронного подавления «Штора», обеспечивающий срыв наведения противотанковых ракет и управляемых артиллерийских боеприпасов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии