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«Красные глаза» Т-90, от чего же вы защищаете?

«Красные глаза» Т-90, от чего же вы защищаете?

В конце 80-х годов прошлого столетия на вооружение Советской армии был принят комплекс оптико-электронного подавления «Штора», обеспечивающий срыв наведения противотанковых ракет и управляемых артиллерийских боеприпасов.

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