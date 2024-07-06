Надвигается катастрофа. Конгрессмен-демократ призвал Байдена выйти из предвыборной гонки

Президент США Джо Байден© AP Photo / Jacquelyn Martin Член палаты представителей конгресса США от Демократической партии Майк Куигли призвал американского президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, чтобы предотвратить надвигающуюся "катастрофу".
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