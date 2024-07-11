Российские спецслужбы: Вашингтон ищет замену Зеленскому По данным Служба внешней разведки (СВР) России, нелегитимному «президенту» Украины Владимиру Зеленскому в Соединённых Штатах подыскивают замену.
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Российские спецслужбы: Вашингтон ищет замену Зеленскому По данным Служба внешней разведки (СВР) России, нелегитимному «президенту» Украины Владимиру Зеленскому в Соединённых Штатах подыскивают замену.
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