Пир во время чумы!

В Сочи хотят построить «Остров миллиардеров». Нужен ли сейчас стране насыпной остров за 1 триллион рублей, когда потерявшие все беженцы из оккупированных регионов остались без жилья? Насыпные острова на курортах не редкость.
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