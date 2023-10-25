Bloomberg: между главами Еврокомиссии и Совета ЕС произошла ссора из-за Израиля

Между главой Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен возникла ссора в связи с превышением должностных полномочий и личных высказываний из-за ситуации на Ближнем Востоке.
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