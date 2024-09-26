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В Госдуме заявили о возможной отсрочке массового отключения лифтов в домах

В Госдуме заявили о возможной отсрочке массового отключения лифтов в домах

Массовую остановку лифтов с истекшим сроком эксплуатации в российских жилых домах могут отложить. Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в разговоре с агентством РИА Новости.

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