В Госдуме заявили о возможной отсрочке массового отключения лифтов в домах

Массовую остановку лифтов с истекшим сроком эксплуатации в российских жилых домах могут отложить. Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в разговоре с агентством РИА Новости.
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