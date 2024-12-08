В Lockheed Martin признали неспособность нарастить производство Javelin

Генеральный директор оружейного конгломерата Lockheed Martin Джеймс Тейклет проинформировал о том, что его компания неспособна увеличить количество выпускаемых ПТРК Javelin в соответствии с запросом Минобороны Соединённых Штатов Америки.
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