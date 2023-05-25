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Лондон пригласил первых 20 украинцев для подготовки к F-16

Лондон пригласил первых 20 украинцев для подготовки к F-16

Около 20 украинских пилотов начнут учиться управлять истребителями F-16 на британской земле. Киев пообещал прислать военных со знанием английского, чтобы обучение пошло быстрее, пишет Foreign Policy со ссылкой на источник в британском правительстве.

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