Лондон пригласил первых 20 украинцев для подготовки к F-16

Около 20 украинских пилотов начнут учиться управлять истребителями F-16 на британской земле. Киев пообещал прислать военных со знанием английского, чтобы обучение пошло быстрее, пишет Foreign Policy со ссылкой на источник в британском правительстве.
Около 20 украинских пилотов начнут учиться управлять истребителями F-16 на британской земле. Киев пообещал прислать военных со знанием английского, чтобы обучение пошло быстрее, пишет Foreign Policy со ссылкой на источник в британском правительстве.
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