Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Samarium
    Следует и дальше крепить дружбу и взаимное сотрудничество между КНР и РФ.... Отступление от этого принципа прямой пут...Sohu: Диалог Пути...
  • Вадим Лебедев
    Бейте нациков! Здоровья вам!Хинштейн сообщил ...
  • Вадим Лебедев
    А времена татаро-монгольского ига...  так мы же тогда разрознены были и сами друг с другом воевали, потому и слабы бы...Лавров вызвал нед...

Гончаренко* назвал катастрофой конфликт Зеленского с Трампом

Гончаренко* назвал катастрофой конфликт Зеленского с Трампом

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в интервью американской газете The Hill выразил озабоченность открытым конфликтом между главой киевского режима Владимиром Зеленский и президентом США Дональдом Трампом, называя это катастрофой, передает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх