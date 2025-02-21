Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в интервью американской газете The Hill выразил озабоченность открытым конфликтом между главой киевского режима Владимиром Зеленский и президентом США Дональдом Трампом, называя это катастрофой, передает РИА Новости.
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