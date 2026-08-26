Polo Blaze: Polo Ralph Lauren представляет новую it-bag

У Polo Ralph Lauren появляется новая героиня — сумка Polo Blaze. В ней американская классика встречается с эстетикой конного спорта: название отсылает к белой отметине на морде лошади, а лаконичный силуэт, современная фурнитура и выразительная кожа превращают жокейский мотив в вполне городской аксессуар.