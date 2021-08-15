Значение символов России. А я с Лавровым не согласен.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаЗначение символов России. А я с Лавровым не согласен. Нравится мне как министр иностранных дел Сергей Лавров отвечает на скользкие вопросы, нравятся его заявления на острые темы.Вернуться к статье135НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОльга КожемякинаЛавров большой умница: если уж пошутит, то мало примитивному Западу не покажется!Daddy BoУвы, не пройдёт предложение. Волка, как символ давно и прочно пользуется Чечня. А сливаться с чеченцами, тем более - спорить с ними за символы - дело безнадёжно.Daddy BoИ с водкой то же. Слово польское, в Руси со времён послегрозновской смуты, заменив собой местноупотребимое "оковита" (Из латыни:"святая вода"). С тех пор и в ходу. А в 19-м веке по всей России установилась система винных откупов - и соответственно, монополия. Что потребовало и научных стандартов продукта. Вот пр. Этом-то Великий Стандартизатор всего и вся - Менделеев.Александр ТимошенкоНикогда волк не был тотемом славян. Всегда тотемом был Берл, то есть в миру медведь. Отсюда Берлин, Берн. Настоящее название тотема нельзя было произносить вслух. Отсюда и появилась кличка МЕДВЕДЬ.Василий ИвановичПрорекламировал товарищ пасеку в ГорномАлександр ИвановА Лаврон об этом даже не догадывается??Анатолий ЛановойА Лавров у Афтара запросил согласие?Aнатолий РайковНе понятно,а чем автору не нравится мишка?По моему это лучшее что я видел. https://youtu.be/8H8i0wIzcOIAнатолий РайковРоссия больше всего подходит образ медведя.Да куда там западникам до нас. https://youtu.be/W3zsEjESAd8Владимир КазаковВот ещё бы МИД работала - разобралось бы и с ВАДА и федерациями и с судьями, там представители разных стран и с ними надо работать -со странамиА КудасовДа Лавром просто, по моему, не успел что то лучшее придумать. Мне тоже его объяснение не понравилось.Аурелия ЗапсенкоС одной стороны,мы имеем дело с жертвами масс-культуры и стереотипов.С другой стороны,стереотипы на пустом месте не рождаются.А в целом,какое кому дело: то или иное толкование не решает ни одной действительно важной проблемы.Поэтому что там Лавров ответил и кто с этим не согласен-вообще мимо.СергейКомментировать
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