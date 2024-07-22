В Госдуме предложили усилить дисциплинарные меры военных СВО и их наказание

МОСКВА, 23 июля, ФедералПресс. Нарушение запрета на предоставление СМИ или распространение в интернете информации, позволяющей установить принадлежность военнослужащих к ВС РФ, другим войскам и воинским формированиям, а также данные, которые могут указать на их местонахождение, будет расцениваться как серьезный дисциплинарный проступок.