В Госдуме предложили усилить дисциплинарные меры военных СВО и их наказание

МОСКВА, 23 июля, ФедералПресс. Нарушение запрета на предоставление СМИ или распространение в интернете информации, позволяющей установить принадлежность военнослужащих к ВС РФ, другим войскам и воинским формированиям, а также данные, которые могут указать на их местонахождение, будет расцениваться как серьезный дисциплинарный проступок.
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