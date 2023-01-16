Первый боекомплект морских беспилотников «Посейдон» для АПЛ спецназначения «Белгород» изготовлен и готов к поставке

Атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения "Белгород" проекта 09852 в ближайшее время получит на вооружение морские беспилотники "Посейдон", первый комплект ядерных суперторпед, как их называют на Западе, уже изготовлен.
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