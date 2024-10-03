Большой театр полностью перешел на именные билеты

Зрителю теперь нужно брать с собой паспорт. Можно ли новые правила назвать жесткими?Как сообщается на сайте Большого театра и в его соцсетях, с 1 октября все билеты, продающиеся в кассах и онлайн, стали строго именные.
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