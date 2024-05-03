В ДНР рассмотрят дело британского наемника Марка Эйреса из батальона «Азов»

Прокуратура ДНР направила в суд материалы уголовного дела в отношении наемника Марка Эйреса из Великобритании, который участвовал в боевых действиях в составе националистического полка «Азов»*, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии