Дорожный ремонт завершили на Театральной аллее

На Театральной аллее завершилось обновление дорожного покрытия. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы заменили около девяти тысяч квадратных метров асфальта на участке длиной 460 метров.
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