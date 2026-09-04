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МОСИНФОРМ

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Дорожный ремонт завершили на Театральной аллее

Дорожный ремонт завершили на Театральной аллее

На Театральной аллее завершилось обновление дорожного покрытия. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы заменили около девяти тысяч квадратных метров асфальта на участке длиной 460 метров.

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