Российские мусульмане пообещали устроить Карлсону охоту в Сибири

Американского журналиста Такера Карлсона готовы гостеприимно принять в разных регионах России. Представители мусульманских организаций страны рассказали РИА «Новости», что могут устроить ему отдых «как у Путина».
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