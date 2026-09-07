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«Цена известна обоим»: какие перспективы есть у конфронтации Германии и России

«Цена известна обоим»: какие перспективы есть у конфронтации Германии и России

Россия отзывает согласие на работу генконсульства Германии в Санкт-Петербурге. Оно прекратит работу не позднее 18 сентября, сообщили в МИД РФ.

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