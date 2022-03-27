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Манчини может возглавить «Пари Сен-Жермен»

Манчини может возглавить «Пари Сен-Жермен»

Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини может возглавить «Пари Сен-Жермен». Руководство ПСЖ проявляет интерес к кандидатуре Манчини на пост главного тренера команды, написал в Twitter журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари.

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