Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини может возглавить «Пари Сен-Жермен». Руководство ПСЖ проявляет интерес к кандидатуре Манчини на пост главного тренера команды, написал в Twitter журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари.