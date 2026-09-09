После атак ВСУ на Краснодарский край завели дело о теракте

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Следователи СК России возбудили уголовное дело о теракте после украинских атак на гражданские объекты и жилой сектор в Краснодарском крае.
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