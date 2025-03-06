📷❗️Перед нами кадры перехвата того самого MQ-9A "Reaper" ВКС Франции, отснятые уже пилотом нашего Су-35С в нейтральном воздушном пространстве над восточной частью Средиземного моря.
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📷❗️Перед нами кадры перехвата того самого MQ-9A "Reaper" ВКС Франции, отснятые уже пилотом нашего Су-35С в нейтральном воздушном пространстве над восточной частью Средиземного моря.