Переехавшая в США Орбакайте придумала хитрый способ заработать на россиянах

Актриса давно живет за границей, но кормится из русского карманаПосле спешного побега бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой за рубеж внимание общественности ко всем членам ее звездного семейства резко возросло.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии