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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агкацев о двух ничьих «Краснодара» подряд: «С этой турбулентностью обязательно справимся и станем только сильнее!»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев оценил результаты «быков» в РПЛ. В последних двух матчах южане сыграли вничью с «Акроном» (1:1) и «Крыльями Советов» (2:2) и после 8 туров лидируют в таблице с 4-очковым отрывом.

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