Дворкович должен избавить шахматы от политики — депутат Свищев

Аркадию Дворковичу, переизбранному Президентом Международной шахматной федерации (FIDE), необходимо провести деполитизацию шахмат, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, 7 августа сообщает ТАСС.
Аркадию Дворковичу, переизбранному Президентом Международной шахматной федерации (FIDE), необходимо провести деполитизацию шахмат, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, 7 августа сообщает ТАСС.
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