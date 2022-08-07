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Дворкович должен избавить шахматы от политики — депутат Свищев

Дворкович должен избавить шахматы от политики — депутат Свищев

Аркадию Дворковичу, переизбранному Президентом Международной шахматной федерации (FIDE), необходимо провести деполитизацию шахмат, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, 7 августа сообщает ТАСС.

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