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Посол на Маврикии и мама «особенного» ребёнка: как разделились судьбы сестёр Ирады и Светланы Зейналовых

Посол на Маврикии и мама «особенного» ребёнка: как разделились судьбы сестёр Ирады и Светланы Зейналовых

Телеведущие Ирада и Светлана Зейналовы много лет оставались узнаваемыми лицами отечественного эфира. При общей фамилии и внешнем сходстве их жизненные сценарии оказались совершенно несхожими.

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