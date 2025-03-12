Арт-терапия: швейцарские пациенты получают рецепты на посещение музеев и ботанических садов

Швейцарские врачи расширяют спектр назначений для пациентов, страдающих психическими расстройствами и хроническими заболеваниями, призывая их гулять в общественных парках и садах, а также посещать художественные галереи и музеи, сообщило в среду агентство Reuters.
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