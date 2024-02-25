ЕГОР КУЧЕР 23 февраля оказалось омрачено гибелью в Краснодарском крае ещё одного уникального русского самолёта дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
ГИБЕЛЬ РУССКОГО А-50: ДВЕ РАКЕТЫ ВСУ ЗАТЕМНИЛИ НЕБО НАД КУБАНЬЮ, В ЗАСАДЕ ЖДАЛ PATRIOT?
Комментарии
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Александр Пятнистый
Вообще-то при наличии автоответчика "свой-чужой" своя ракета по нему не влупит. Либо не работала (например, была отключена) система "свой-чужой", либо ее намеренно отключили/заблокировали. В этом случае пусть разбирается особый отдел (СМЕРШ)
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15 мин.
Александр Пятнистый
Вот Ваша ошибка...(я не защищаю Шойгу), но....Исполнители на местах "обосрут" любую "конфету сверху", и министр будет оповещен о всех, необходимых мероприятиях типа..."Потемкинская деревня" живет т процветает, а свой карма- он бездонный...
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13 мин.
Александр Пятнистый
Ну тут и управляемого автопилотом обычного самолета достаточно
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12 мин.
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