ГИБЕЛЬ РУССКОГО А-50: ДВЕ РАКЕТЫ ВСУ ЗАТЕМНИЛИ НЕБО НАД КУБАНЬЮ, В ЗАСАДЕ ЖДАЛ PATRIOT?

Александр Пятнистый Вообще-то при наличии автоответчика "свой-чужой" своя ракета по нему не влупит. Либо не работала (например, была отключена) система "свой-чужой", либо ее намеренно отключили/заблокировали. В этом случае пусть разбирается особый отдел (СМЕРШ)

Александр Пятнистый Вот Ваша ошибка...(я не защищаю Шойгу), но....Исполнители на местах "обосрут" любую "конфету сверху", и министр будет оповещен о всех, необходимых мероприятиях типа..."Потемкинская деревня" живет т процветает, а свой карма- он бездонный...