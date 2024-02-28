Председатель Госдумы РФ: Чтобы сохранить личную власть, Макрон хочет разжечь третью мировую войну

Недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он допустил вероятность ввода воинского контингента НАТО на территорию Украины, шокировало не только простых западных обывателей, но и многих лидеров европейских государств.
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