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Сбер начнёт выдачу льготной ипотеки самозанятым

Сбер начнёт выдачу льготной ипотеки самозанятым

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв сообщил, что количество категорий граждан, которые могут претендовать на получение льготной ипотеки, будет расширено.

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