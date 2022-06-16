Сбер начнёт выдачу льготной ипотеки самозанятым

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв сообщил, что количество категорий граждан, которые могут претендовать на получение льготной ипотеки, будет расширено.
В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв сообщил, что количество категорий граждан, которые могут претендовать на получение льготной ипотеки, будет расширено.
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