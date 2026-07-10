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Пронедра

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Облака субнептунов помогают раскрыть скрытое строение планетных недр

Облака субнептунов помогают раскрыть скрытое строение планетных недр

Новое исследование, опубликованное 10 июля 2026 года в phys.org, представляет нетривиальный способ заглянуть внутрь субнептунов — планет, которые доминируют в статистике экзопланет, но до сих пор остаются плохо понятыми.

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