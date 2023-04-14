Слово и дело

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Константин Меладзе извлекает выгоду из скандала вокруг песни Орбакайте о сбежавшей Пугачевой

Константин Меладзе извлекает выгоду из скандала вокруг песни Орбакайте о сбежавшей Пугачевой

Продюсер Константин Меладзе хоть и покинул Россию довольно давно, это не мешает ему зарабатывать здесь деньги, а также наживаться на скандалах.

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