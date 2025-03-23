Раскрыты способы облегчить весеннее обострение

Лечение весеннего обострения, как правило, сводится к профилактике его возникновения и уменьшению негативного влияния сезонных факторов на организм, рассказала психолог платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Наталья Константинова.
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